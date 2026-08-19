फरीदाबाद: सूरजवैली में जलभराव से 100 परिवार 10 दिन से बंधक, कंधों पर स्कूल जा रहे बच्चे; घर छोड़ने को मजबूर लोग

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली से केवल कुछ ही कदमों की दूरी पर बसे हुए सूरजवैली में रहने वाले 100 परिवार जलभराव के दलदल में पूरी तरह से बंधक बन गए है।

10 दिन पहले आई वर्षा ने लोगों के लिए परेशानी का पहाड़ खड़ा कर दिया है। तिगांव विधानसभा क्षेत्र में आने वाले शिवदुर्गा विहार के इस एरिया में लोग अपने बच्चों को कंधे पर स्कूल छोड़ कर रहे है।

पानी पूरी तरह सड़कर हुआ हरा

पानी पूरी तरह से सड़कर हरा हो चुके हैं। पुरुष और युवा को जलभराव को पार कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं और बुजुर्गाें के लिए जलभराव को पार करना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने अपने लिए अस्थाई पुल बना दिए है।

लोगों का कहना है कि यहां पर 400 वोट है। पार्षद और विधायक वोट मांगने के लिए तो आते हैं। लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान कोई नहीं देता है। जलभराव को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि इस बार कोई कोई वोट मांगने आया तो उसको सबक सिखा देंगे। परेशान लोग सोशल मीडिया पर शिव दुर्गा विहार पेज बनाकर भी अपनी परेशानियों को अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दैनिक जागरण के संवाददाता दीपक पांडेय और छायाकार संजय शर्मा ने मौके पर जाकर पूरी स्थिति को देखा और लोगों से बात की।

हर साल मोटर से निकाला जाता था पानी शिवदुर्गा में स्थित सूरजवैली का एरिया काफी निचाई पर है। ऐसे में यहां पर पहाड़ और ऊपरी इलाके से वर्षा के दौरान काफी पानी आता है। लोगों का कहना है कि हर साल वर्षा के बाद पानी मोटर से निकाला जाता था।

पानी दो से तीन दिन के भीतर निकल जाता था। लेकिन पिछले साल मोटर खराब हो गई। जिसके बाद ठीक नहीं कराई गई। संबंधित अधिकारी को जब मोटर के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि खुद ही रुपये लगाकर ठीक करा लो। इस साल वर्षा पानी निकासी को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। जिसकी वजह से पानी सड़ गया है। लोग अपने मकान खाली करके किराए पर रहने लगे जलभराव की वजह से कुछ लोगों ने अपने मकान खाली करके किराए पर रहना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि पानी सड़ चुका है। जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी फैल सकती है।