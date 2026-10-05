फरीदाबाद में 90 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया पटवारी, बैंक लोन एंट्री के लिए रखी थी 2 लाख की डिमांड

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में कंपनी के बैंक लोन की एंट्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की एवज में रिश्वत मांगना गन्नौर के एक पटवारी को भारी पड़ गया।

भिवानी एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने सोमवार को गन्नौर तहसील परिसर में ट्रैप लगाकर पटवारी सचिन को 90 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गांव उमेदगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है।

एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया था। लोन स्वीकृत होने के बाद संबंधित संपत्ति की फर्द और राजस्व रिकॉर्ड में बैंक लोन की एंट्री की जानी थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बैंक के लोन से जुड़ी संपत्ति को बैंक की जानकारी के बिना बेचा न जा सके। इसी एंट्री को करने की एवज में पटवारी पर रिश्वत मांगने का आरोप है।

बातचीत के बाद 1 लाख में सौदा इंस्पेक्टर जगजीत सिंह के अनुसार, कंपनी की ओर से संबंधित काम कराने वाले व्यक्ति से पटवारी सचिन ने कथित तौर पर 2 लाख रुपये की रिश्वत मांग की थी। शिकायतकर्ता और पटवारी के बीच बातचीत के बाद रकम 1 लाख रुपये में तय हुई।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने मामले की जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दी। शिकायत मिलने पर भिवानी एसीबी की टीम ने मामले की जांच की और रिश्वतखोरी पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना तैयार की। 90 हजार लेकर तहसील पहुंचा शिकायतकर्ता तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता सोमवार को 90 हजार रुपये लेकर गन्नौर तहसील परिसर पहुंचा। यहां उसने पटवारी को रिश्वत की रकम दी। जैसे ही पटवारी ने रकम अपने कब्जे में ली, पहले से तैयार एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया।