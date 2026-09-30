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दिल्ली में FCRA पंजीकरण के नाम पर रिश्वतखोरी का आरोप, गृह मंत्रालय के दो अधिकारी गिरफ्तार

By Rakesh Kumar Singh Edited By: Anup Tiwari
Published: Wed, 30 Sep 2026 05:25 AM (GMT+05:30)

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को एफसीआरए पंजीकरण में रिश्वत मांगने के आरोप ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।

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HighLights

  1. गृह मंत्रालय के दो अधिकारी रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार।

  2. एफसीआरए पंजीकरण में मदद के नाम पर पैसे मांगे।

  3. मंत्रालय ने भ्रष्टाचार पर 'जीरो-टॉलरेंस' नीति दोहराई।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण में मदद करने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है।

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि गिरफ्तार किए गए दोनों अधिकारियों में एक वरिष्ठ लेखाकार और दूसरा लेखाकार शामिल हैं। इन्हें 28 सितंबर को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

मंत्रालय के अनुसार, इनमें से एक आरोपित वर्तमान में गृह मंत्रालय के फारेनर्स डिवीजन में तैनात है, जबकि दूसरा वर्तमान में वेतन और लेखा कार्यालय में है। दूसरा आरोपित भी पहले फारेनर्स डिवीजन में अपनी सेवाएं दे चुका है।

शुरुआती पूछताछ से यह सामने आया है कि ये दोनों अधिकारी कुछ संगठनों के संपर्क में थे और एफसीआरए के तहत उनके पंजीकरण तथा नवीनीकरण को आसान बनाने के एवज में पैसों की मांग कर रहे थे।

मंत्रालय ने साफ की 'जीरो-टॉलरेंस' की नीति

गृह मंत्रालय ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और आरोपित अधिकारियों के खिलाफ उचित कानूनी तथा विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

मंत्रालय ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी ''जीरो-टालरेंस'' नीति को दोहराते हुए स्पष्ट किया है कि एफसीआरए से जुड़ी सभी सेवाएं आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह आनलाइन प्रदान की जाती हैं।

गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि एफसीआरए से जुड़ी किसी भी सेवा में सहायता के लिए किसी भी बिचौलिए, एजेंट या व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया गया है।

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