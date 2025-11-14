आम आदमी के घर को सोशल मीडिया पर बना दिया कॉल गर्ल का अड्डा, अब हर दिन अंजान लोगों को ग्राहक बनाकर भेज रहे; FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ठगी के लिए साइबर अपराधी तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफाॅर्म का खूब दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब एक अनोखा मामला सामने आया है। ठगों ने एक मकान का पता सोशल मीडिया पर वायरल कर रखा है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि वहां कॉल गर्ल रहती हैं। अब उक्त मकान के स्वामी ने पुलिस मदद मांगी है। इस संबंध में एफआईआर दर्जकर जांच शुरू कर दी गई है।

इस बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार, सेक्टर-तीन निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि किसी ने उनकी फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप्प का प्रयोग किया और युवतियां उपलब्ध रहने के लिए 26 अक्टूबर को उनका मकान नंबर सार्वजनिक कर दिया।

उसी दिन से उनके मकान में कोई न कोई आ रहा है। वह आकर उनसे युवतियों की मांग करते हैं। ऐसे लोगों से साइबर ठग ऑनलाइन रुपये अपने खाते में पहले ही मंगा लेते हैं।

पीड़ित ने बताया कि उसने भी सुबूत एकत्रित करने के लिए ग्राहक बनकर साइबर ठग के पास फोन किया था। साइबर ठग ने उन्हें वीडियो काॅल किया और उससे 500 रुपए मांगे। उसने आरोपितों द्वारा दिए हुए स्कैनर पर 500 रुपए भेज दिए। तब साइबर ठग ने उससे कहा कि वह मकान के अंदर जाए।