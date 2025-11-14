Language
    आम आदमी के घर को सोशल मीडिया पर बना दिया कॉल गर्ल का अड्डा, अब हर दिन अंजान लोगों को ग्राहक बनाकर भेज रहे; FIR दर्ज

    By Parveen Kaushik Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:58 PM (IST)

    एक आम आदमी के घर को सोशल मीडिया पर कॉल गर्ल का अड्डा बताकर प्रचारित करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि अज्ञात लोग उनके घर को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, जिससे अनजान लोग ग्राहक बनकर आ रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़ित परिवार बदनामी से परेशान है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ठगी के लिए साइबर अपराधी तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफाॅर्म का खूब दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब एक अनोखा मामला सामने आया है। ठगों ने एक मकान का पता सोशल मीडिया पर वायरल कर रखा है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि वहां कॉल गर्ल रहती हैं। अब उक्त मकान के स्वामी ने पुलिस मदद मांगी है। इस संबंध में एफआईआर दर्जकर जांच शुरू कर दी गई है।

    इस बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार, सेक्टर-तीन निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि किसी ने उनकी फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप्प का प्रयोग किया और युवतियां उपलब्ध रहने के लिए 26 अक्टूबर को उनका मकान नंबर सार्वजनिक कर दिया।

    उसी दिन से उनके मकान में कोई न कोई आ रहा है। वह आकर उनसे युवतियों की मांग करते हैं। ऐसे लोगों से साइबर ठग ऑनलाइन रुपये अपने खाते में पहले ही मंगा लेते हैं।

    पीड़ित ने बताया कि उसने भी सुबूत एकत्रित करने के लिए ग्राहक बनकर साइबर ठग के पास फोन किया था। साइबर ठग ने उन्हें वीडियो काॅल किया और उससे 500 रुपए मांगे। उसने आरोपितों द्वारा दिए हुए स्कैनर पर 500 रुपए भेज दिए। तब साइबर ठग ने उससे कहा कि वह मकान के अंदर जाए।

    पीड़ित मकान मालिक ने बताया कि इस तरह साइबर ठग प्रतिदिन लोगों से रुपए लेकर उनके मकान का पता दे रहे हैं। जब उसने यह नंबर हटाने के लिए कहा तो ठगों ने उससे 10 हजार रुपए की मांग कर दी।

