राम रहीम को सजा सुनाने वाले जज जगदीप सिंह अब फरीदाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुरक्षा बढ़ी
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को दुष्कर्म मामले में सजा सुनाने वाले न्यायाधीश जगदीप सिंह को फरीदाबाद का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
HighLights
न्यायाधीश जगदीप सिंह फरीदाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त।
राम रहीम को सजा सुनाने के लिए देशभर में चर्चित हुए थे।
फरीदाबाद अदालत परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया।
फरीदाबाद (हरेंद्र नागर): फरीदाबाद। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाने वाले न्यायाधीश जगदीप सिंह को फरीदाबाद का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
उनकी नियुक्ति के साथ ही सेक्टर-12 स्थित जिला अदालत परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। न्यायाधीश जगदीप सिंह बुधवार को पदभार ग्रहण कर सकते हैं।
जगदीप सिंह अगस्त 2017 में उस समय देशभर में चर्चा में आए थे, जब उन्होंने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। सुरक्षा कारणों से इस मामले की सुनवाई रोहतक की सुनारिया जेल परिसर में विशेष अदालत लगाकर की गई थी। फैसले के बाद उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान की गई थी।
पंचकूला से फरीदाबाद तक का सफर
न्यायिक नियुक्तियों से जुड़ी उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जगदीप सिंह इससे पहले पंचकूला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात थे।
अक्टूबर 2025 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के प्रशासनिक आदेश के तहत उन्हें गुरुग्राम से पंचकूला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था। अब उन्हें फरीदाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पूर्व सेशन जज संदीप गर्ग की जगह नई जिम्मेदारी
फरीदाबाद में इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर संदीप गर्ग तैनात थे। जगदीप सिंह की नियुक्ति के बाद न्यायिक प्रशासन में बदलाव होगा।
उनके पदभार ग्रहण करने के बाद जिला अदालत में लंबित मामलों की सुनवाई और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी भी उनके पास होगी। राम रहीम को सजा सुनाने वाले न्यायाधीश की तैनाती को देखते हुए अदालत परिसर की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।