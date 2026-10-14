राम रहीम को सजा सुनाने वाले जज जगदीप सिंह अब फरीदाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुरक्षा बढ़ी

फरीदाबाद (हरेंद्र नागर): फरीदाबाद। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाने वाले न्यायाधीश जगदीप सिंह को फरीदाबाद का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

उनकी नियुक्ति के साथ ही सेक्टर-12 स्थित जिला अदालत परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। न्यायाधीश जगदीप सिंह बुधवार को पदभार ग्रहण कर सकते हैं।

जगदीप सिंह अगस्त 2017 में उस समय देशभर में चर्चा में आए थे, जब उन्होंने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। सुरक्षा कारणों से इस मामले की सुनवाई रोहतक की सुनारिया जेल परिसर में विशेष अदालत लगाकर की गई थी। फैसले के बाद उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान की गई थी।