16 की उम्र में गंवाई चलने की ताकत, अब Asian Games में जीते 2-2 गोल्ड; रुला देगी फरीदाबाद के प्रणव सूरमा की कहानी

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। पैरा एशियाई खेलों में प्रणव सूरमा ने डिस्कस के बाद क्लब थ्रो में भी स्वर्ण पदक जीतकर परिवार को खुशी से भर दिया। शुक्रवार को क्लब थ्रो के मुकाबले में प्रणव ने 32.87 अंक हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल किया।

लेकिन पैरा एशियाई खेलों में दोहरे स्वर्ण का सफर प्रवण के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। तैयारियों के दौरान प्रणव के दादा का निधन हो गया था। वह दादा को अपना जिगरी दोस्त मानते थे और हर पदक जीतने के बाद उन्हीं के हाथों से पदक पहनते थे। उनके जाने का गम सहते हुए प्रणव ने खुद को संभाला और खेल में शानदार वापसी की। 29 सितंबर को प्रणव के दादा केवल कृष्ण सूरमा इस दुनिया को अलविदा कह गए। जो प्रणव के सबसे करीबी थे। प्रणव अपनी हर बात उनसे सांझा करते थे । प्रतियोगिता में पदक जीतने के बाद सीधा उनके पास आते और उनके हाथ से उस पदक को पहनते।