PM मोदी जल्द कर सकते हैं दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के एलिवेटेड फ्लाईओवर का शुभारंभ, NHAI की तैयारी तेज

सुधीर बैसला, फरीदाबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे (डीएमई) के जैतपुर-डीएनडी जंक्शन एलिवेटिड फ्लाइओवर का शुभारंभ जन्माष्टमी पर्व से पहले कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तीव्र तैयारियों में जुटा है।

एनएचएआई के चेयरमैन संतोष यादव मंगलवार सुबह करीब दस बजे औचक निरीक्षण करने सराय काले खां पहुंचे। उनके साथ एनएचएआई से दिल्ली-आगरा जोन के परियोजना निदेशक, डीआरए इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी आफिसर भी साथ थे।

उन्होंने डीएमई से सरायकाले खां गुरुद्वारे के लिए बनाए गए रैंप पर मशीन द्वारा की जा रही टेस्टिंग को देखा। बचे काम को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। एनएचएआई सूत्रों के मुताबिक बुधवार सुबह जैतपुर की तरफ इको पार्क के सामने बंद फरीदाबाद-सरायकाले खां लेन को ट्रायल के लिए फिर से खोला जा सकता है।

21 अगस्त को ट्रायल के लिए खोला गया था बता दें, एनएचएआई ने इस एलिवेटिड फ्लाईओवर की दोनों लेन को 21 अगस्त की सुबह ट्रायल के तौर पर खोला था लेकिन अगले दिन 22 अगस्त को कुछ खामियां सामने आने पर तुरंत जैतपुर के समीप इको पार्क के सामने कंकरीट बैरिकेडिंग लगाकर सरायकाले खां की तरफ जाने वाली लेन बंद कर दी थी।

हालांकि सरायकाले खां से फरीदाबाद की ओर ट्रायल ट्रैफिक चालू हैं। बुधवार सुबह यदि बंद लेन फिर खुलती है, तो हजारों वाहन जो अभी कालिंदी कुंज के जाम में फंस रहे हैं, वे डीएमई-डीएनडी जंक्शन के जरिये दिल्ली-फरीदाबाद, देहरादून, मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश, गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, हल्द्धानी की ओर आ-जा सकेंगे।