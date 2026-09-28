फरीदाबाद में खेल का मैदान बना झाड़ियों और जहरीले जीवों का ठिकाना, 800 छात्राओं के खेलने के सपनों पर लगा 'ब्रेक'

निभा रजक, फरीदाबाद। किसी के हाथ में मुक्केबाजी के दस्ताने हैं तो कोई दौड़ में नाम कमाना चाहती है। खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने का ख्वाब देख रही 800 से अधिक छात्राओं के लिए बने खेल के मैदान में उगी कटीली झाड़ियां और घूम रहे जहरीले जीव बाधा बन रहे हैं।

तीन साल से राजकीय कन्या महाविद्यालय नचौली की छात्राओं और काॅलेज प्रबंधन की ओर से खेल परिसर की स्थिति में सुधार की मांग की जा रही है। लेकिन, जिला उच्चतर विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं।

20 गावों की बेटियां आती हैं पढ़ने महाविद्यालय नचौली की शुरुआत अगस्त 2018 में हुई थी। शुरुआती दिनों में कक्षाएं सेक्टर-16 स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में आयोजित होती थी। 2019 में लोक निर्माण विभाग की ओर से करीब 10.81 करोड़ की लागत से काॅलेज के भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया।

वर्ष 2023 में आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन तैयार हुआ और सितंबर में काॅलेज शिफ्ट हो गया। काॅलेज में नचौली के अलावा महावतपुर, बदरपुर सैद, टीकावली, लालपुर, ददसिया, बादशाहपुर और सिडौला सहित 20 गावों की बेटियां पढ़ने के लिए पहुंचती हैं।

तीन साल से मैदान की मरम्मत की मांग कर रहे... काॅलेज प्रबंधन का कहना है कि नए भवन के निर्माण के दौरान खेल परिसर से मिट्टी काटकर निर्माण कार्य में इस्तेमाल की गई थी। निर्माण कार्य पूरा हो गया, लेकिन मैदान आज भी उसी इंतजार में है कि कोई उसकी सुध ले सके।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार द्वारा मिट्टी के पैसे बचाने के लिए मैदान से मिट्टी काट ली गई है। मैदान को समतल करने की जरूरत नहीं समझी गई, जिसका खामियाजा छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। तीन साल से मैदान की मरम्मत की मांग की जा रही है।