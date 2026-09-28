फरीदाबाद में मोहना एलिवेटेड रोड की ड्राइंग में बड़ा बदलाव, अब 2 सीढ़ियों का प्लान बना; सीधे उतरेंगे बाजार

सुभाष डागर, बल्लभगढ़। मोहना एलिवेटेड मार्ग की ड्राइंग में बदलाव किया है। इस पर चढ़ने-उतरने के लिए दो जगह पर सीढ़ी बनाई जाएंगी। ताकि किसी को वाहन से उतर कर बाजार के अंदर किसी काम के लिए जाना-आना हो तो वह आ-जा सके।

यह प्रावधान परियोजना में हाल ही में किया गया है। अब तक मार्ग का 65 प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है। शेष 35 प्रतिशत काम काे पूरा करने के लिए ठेकेदार मार्च तक डेड लाइन सीमा बढ़ाने की बात कह रहा है, लेकिन अभी तक उसने विभाग में आवेदन लिख कर नहीं दिया है।

225 करोड़ से बन रहा एलिवेटेड मार्ग लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को सीधा जोड़ने के लिए 225 करोड़ रुपये की लागत से मोहना एलिवेटेड मार्ग बना रहा है। मार्ग के लिए 90 पिलर बनाए जा रहे हैं।

ज्यादातर पिलर बन चुके हैं। जैन कालोनी से कल्पना चावला सिटी पार्क के बीच 150 मीटर में पिलर बनाने का कार्य शेष बचा है। यह कार्य सीवर लाइन और पेयजल की लाइन बदले जाने के कारण रुका हुआ था। अब लाइन बदलने का काम पूरा हो चुका है।

डेडलाइन पहले जून-2026 थी मोहना एलिवेटेड मार्ग का निर्माण कार्य जून-2024 में शुरू किया था और दो वर्ष के अंदर जून-2026 में बनाकर तैयार करना था। मार्ग के निर्माण कार्य का जुलाई में निरीक्षण करने के लिए विभाग के अधीक्षक अभियंता मनोज ओला आए थे।