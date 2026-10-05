फरीदाबाद में मोहना बस अड्डे से यमुना पुल तक बनेगी 7 मीटर चौड़ी सीमेंटेड सड़क, 15 गांवों को होगा पहुंचेगा फायदा

पीडब्ल्यूडी ने मोहना बस अड्डा से लेकर यमुना पुल तक सड़क को सीमेंटेड और चौड़ा करके बनाने का अच्छा फैसला किया है। अब किसान अपनी फसल को पूरी तरह से सुरक्षित अनाज मंडी लेकर आ-जा सकेंगे। - सतीश कुमार

मोहना की राजकीय कॉलेज में यमुना पार खादर के गांवों के युवा व युवती पढ़ने के लिए आते हैं। उन्हें बाइक व अन्य दो पहिया वाहन से आने-जाने में काफी परेशानी होती है। कई बार वाहन के गिरने से चोट लग जाती है। - मनोज अत्री

मोहना बस अड्डा से लेकर यमुना तक सड़क को सात मीटर चौड़ा करके सीमेंटेड बनाया जाएगा। अब तक जो सीमेंटेड स्लैब लगे हुए थे, उन्हें पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 4.70 करोड़ रुपये का बजट मंजूर कर दिया है। अब वर्षा का मौसम भी समाप्त हो चुका है। जल्दी ही सड़क को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। - रवि इंदर सिंह, उपमंडल अधिकारी पीडब्ल्यूडी बल्लभगढ़