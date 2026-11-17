हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। फरीदाबाद के बीके अस्पताल में बेड से हाथ-पैर बंधे मिले मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक की पहचान दिल्ली के शाहदरा निवासी 33 वर्षीय कपिल के रूप में हुई है। वह 7 नवंबर को फरीदाबाद से दिल्ली लौटते समय लापता हो गया था।

अब पहचान होने के बाद स्वजन ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को लिखित शिकायत दी है। शव का आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद मौत के कारणों का खुलासा होने की उम्मीद है। दो दिन बाद अस्पताल में मिला था कपिल जानकारी के अनुसार, कपिल आठ नवंबर की रात बीके अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अस्पताल में उसके हाथ-पैर बेड से बंधे हुए थे। इसका वीडियो भी सामने आया है। इलाज के दौरान 15 नवंबर को उसकी मौत हो गई। हालांकि, उसे किस परिस्थिति में अस्पताल लाया गया और मौत किन कारणों से हुई, इसकी जांच की जा रही है।

मां से आखिरी बार हुई थी फोन पर बात कपिल रैपिडो में बाइक चलाता था। स्वजन के मुताबिक, सात नवंबर शाम करीब चार बजे उसकी अपनी मां से आखिरी बार बात हुई थी। उसने बताया था कि वह फरीदाबाद में दोस्त से मिलकर दिल्ली लौट रहा है। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। काफी तलाश के बाद स्वजन ने शाहदरा थाने में गुमशुदगी की शिकायत दी थी।

दो महीने पहले हुआ था तलाक कपिल के चचेरे भाई ईशान मल्होत्रा ने बताया कि करीब दो महीने पहले उसका तलाक हुआ था और उसकी कोई संतान नहीं थी। वह माता-पिता का इकलौता सहारा था। स्वजन का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। यदि समय पर जानकारी मिलती तो वे अस्पताल पहुंचकर उसकी देखभाल कर सकते थे। उन्होंने अस्पताल स्टाफ की कथित लापरवाही को लेकर कार्रवाई की मांग की है।