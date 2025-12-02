फरीदाबाद में डॉक्टर का क्लीनिक सील, बिना डिग्री लिए लोगों के जीवन से कर रहा था खिलवाड़

सुभाष डागर, फरीदाबाद। फरीदाबाद में अटाली गांव में बिना डिग्री के लोगों की बीमारी का इलाज करने पर एक क्लीनिक को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील किया। प्रशासन को सीएम विंडों पर शिकायत मिली थी कि अटाली गांव में डॉ. संजय नाम का बंगाली डॉक्टर क्लीनिक चलाकर लोगों को दवा देता है। उसके पास किसी भी तरह की कोई डिग्री नहीं है। यह आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ की जा रही है।

