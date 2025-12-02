फरीदाबाद में डॉक्टर का क्लीनिक सील, बिना डिग्री लिए लोगों के जीवन से कर रहा था खिलवाड़
फरीदाबाद के अटाली गांव में स्वास्थ्य विभाग ने बिना डिग्री के क्लीनिक चलाने वाले एक डॉक्टर के क्लीनिक को सील कर दिया। सीएम विंडो पर शिकायत मिलने के बाद, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर जाकर जांच की और डॉक्टर के पास कोई वैध डिग्री नहीं पाई गई। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
सुभाष डागर, फरीदाबाद। फरीदाबाद में अटाली गांव में बिना डिग्री के लोगों की बीमारी का इलाज करने पर एक क्लीनिक को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील किया।
प्रशासन को सीएम विंडों पर शिकायत मिली थी कि अटाली गांव में डॉ. संजय नाम का बंगाली डॉक्टर क्लीनिक चलाकर लोगों को दवा देता है। उसके पास किसी भी तरह की कोई डिग्री नहीं है। यह आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ की जा रही है।
इस शिकायत पर सीएमओ डॉ. जयंत आहूजा ने कौराली सीएचसी के एसएमओ डॉ. राजेश की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया। टीम ने मौके पर जाकर एक रेखा नाम की स्वास्थ्यकर्मी को मरीज बनाकर क्लीनिक पर इलाज के लिए भेजा तो डॉ. संजय क्लीनिक पर मौजूद था। तभी स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहां पर पहुंच गई।
विभाग की टीम ने डॉ. संजय से डॉक्टरी डिग्री दिखाने के लिए कहा तो उसके पास कुछ भी नहीं मिला। विभाग की टीम ने मौके से कई गंभीर बीमारियों की दवा भी बरामद की है।
एसएमओ डॉ. राजेश ने थाना छांयसा पुलिस को डॉ. संजय के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए शिकायत दे दी। पुलिस ने उसकी शिकायत पर डॉ. संजय के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
