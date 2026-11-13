नशा मुक्ति के लिए हरियाणा में 487 जागरूकता कार्यक्रम, 1.15 लाख लोगों तक पहुंचा संदेश

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। हरियाणा में युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए हरियाणा राज्य नशा नियंत्रण ब्यूरो (एचएसएनसीबी) ने जनजागरण अभियान तेज कर दिया है।

जनवरी से अक्टूबर 2026 तक प्रदेशभर में 487 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 1,15,011 लोगों ने भाग लिया। अभियान के तहत युवाओं के साथ अभिभावकों, शिक्षकों और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया।

नशा कर रहा युवाओं को बर्बाद

कार्यक्रमों में बताया गया कि नशा किस तरह युवाओं की सेहत, शिक्षा, रोजगार और पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसके साथ ही एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों और नशीले पदार्थों की तस्करी पर मिलने वाली सजा की जानकारी भी दी गई।