फरीदाबाद-दिल्ली DME एलिवेटेड रोड बंद, सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला; कब खोलने का है प्लान?

सुधीर बैसला, फरीदाबाद। फरीदाबाद में जैतपुर से डीएनडी जंक्शन तक जाने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (डीएमई) के एलिवेटेड हिस्सा चालू होने के बाद फिर से बंद कर दिया गया है।

21 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने फरीदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से फरीदाबाद की ओर जाने वाली दोनों लेन को ट्रायल के तौर पर शुरू किया था।

दिल्ली पुलिस के एतराज के बाद फिलहाल फरीदाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाली लेन को बंद कर दिया गया है।

सुरक्षा बंदोबस्त पूरे करने में जुटा NHAI

दिल्ली पुलिस ने एनएचएआई को बताया कि आश्रम-महारानी बाग फ्लाईओवर और डीएमई फ्लाइओवर के मर्जिंग प्वाइंट पर यातायात सुरक्षा संकेतक, रबलिंग स्टिक, स्पीड ब्रेकर इत्यादि लगाए बिना ही उसे चालू कर दिया गया, जिससे दुर्घटना होने का खतरा है। इसीलिए जब तक यातायात सुरक्षा प्रबंध पूरे नहीं होते, तब तक इसे चालू न किया जाए। अब एनएचएआई सुरक्षा बंदोबस्त पूरे करने में जुटा हुआ है।

21 अगस्त को इसे ट्रायल के तौर पर खोला गया बता दें, जैतपुर-मीठापुर से दिल्ली डीएनडी जंक्शन तक नौ किलोमीटर लंबे डीएमई एलिवेटिड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद बीती 21 अगस्त को इसे ट्रायल के तौर पर खोला गया था। एनएचएआई इंजीनियरों की टीम इससे गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार के बाद फ्लाइओवर पर पूरी तरह निगरानी रख रही है, ताकि किसी भी तरह की खामी सामने आए तो उसे फौरन दूर किया जाए।

वहीं, 6 दिन पहले जब इस खोला गया था, तब दोनों लेन एक साथ खोली थी। दिल्ली से फरीदाबाद और फरीदाबाद की तरफ से दिल्ली की तरफ जाने वाला ट्रैफिक चलने लगा था, जो अब एक तरफ से फिर बंद है। मंगलवार को काफी वाहन चालक इस लेन को लेकर असमंजस में रहे।

मर्जिंग प्वाइंट पर वाहनों में हो सकती थी भिड़ंत आश्रम चौक से महारानी बाग होते हुए डीएनडी जंक्शन के सामने उतरने वाले फ्लाईओवर और डीएमई फ्लाईओवर का उतार दोनों एक मर्जिंग प्वाइंट पर इस तरह मिल रहे हैं कि किसी भी वक्त तेज रफ्तार में आने वाले वाहन आपस में टकरा सकते हैं।