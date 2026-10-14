फरीदाबाद में नकाबपोशों ने युवक को बेरहमी से पीटा, टांगें टूटीं, सड़क पर घसीटा

जागरण संवाददाता, फरिदाबाद। डबुआ-गाजीपुर में मंगलवार रात नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को बीच बाजार घेरकर बेरहमी से पीटा।

हमलावरों ने उसे सड़क पर गिराकर लाठी-डंडों और सरियों से वार किए। इसके बाद पैर पकड़कर उसे सड़क पर काफी दूर तक घसीटा। करीब चार मिनट तक चले हमले के दौरान आरोपित कुछ दुकानों की तरफ पथराव भी करते रहे।

किसी ने नहीं दिखाई युवक को बचाने की हिम्मत हैरानी की बात यह रही कि घटनास्थल के आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने युवक को बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमले में युवक की दोनों टांगें टूट गईं। गंभीर हालत में उसे दिल्ली के अस्पताल में रेफर किया गया है।

घायल युवक की पहचान डबुआ कॉलोनी निवासी सागर के रूप में हुई है। वह एक निजी कंपनी में काम करता है। पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात करीब 10:30 बजे सागर अपने दोस्त के साथ दुकान से दूध लेकर घर लौट रहा था।

इसी दौरान डबुआ-गाजीपुर में मस्जिद के पास नकाबपोश युवकों ने उन्हें घेर लिया और सागर पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से घबराकर उसका दोस्त मौके से भाग गया, जबकि सागर हमलावरों के चंगुल में फंस गया। चार मिनट तक बरसाते रहे लाठी-डंडे सीसीटीवी फुटेज में हमलावर युवक को सड़क पर गिराकर लगातार पीटते दिखाई दे रहे हैं। आरोपित बीच-बीच में उस पर वार करते रहे और उसका पैर पकड़कर सड़क पर घसीटा। इसी दौरान कुछ दुकानों की तरफ पथराव भी किया गया। हमलावरों के फरार होने के बाद स्वजन सागर को बेसुध हालत में बीके नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डाक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया। स्वजन के मुताबिक, सागर की दोनों टांगें टूट गई हैं और सिर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं।

पुरानी रंजिश के पहलू से जांच कर रही पुलिस डबुआ थाना प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ दिन पहले सागर के दोस्त का कुछ युवकों के साथ झगड़ा हुआ था और उस दौरान सागर भी मौजूद था।