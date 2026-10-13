फरीदाबाद में विवाहिता का शव फंदे पर मिला, मायके पक्ष ने लगाए हत्या के आरोप

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। बल्लभगढ़ की आदर्श कालोनी में 28 वर्षीय विवाहिता अंजना का शव घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला।

मृतका के मायके पक्ष ने उसके पति और ससुराल के अन्य लोगों पर हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है।

मामले की जांच जारी

सूचना मिलने पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।

आदर्श कालोनी में रहने वाले सतीश कुमार ने बताया कि करीब 10 साल पहले उन्होंने अपनी भतीजी अंजना की शादी इसी कालोनी निवासी दिनेश के साथ की थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक रहा, लेकिन बाद में अंजना के साथ मारपीट होने लगी।

शराब पीने का आदी था दिनेश मृतका के भाई कुलदीप ने आरोप लगाया कि दिनेश शराब पीने का आदी है और नशे में परिवार के अन्य लोगों के कहने पर अंजना के साथ मारपीट करता था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अंजना का मोबाइल फोन छीनकर अपने पास रखा जाता था।

मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि अंजना की पहले हत्या की गई और फिर उसके शव को फंदे पर लटका दिया गया। उनका दावा है कि घटना से पहले घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए गए थे।