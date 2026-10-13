अंबाला के बराड़ा में कार और बाइक की भीषण टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत

जागरण संवाददाता, बराड़ा। बराड़ा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले प्रेम नगर उगाला के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। शाहबाद की ओर से बाइक पर घर लौट रहे दो युवकों को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चला रहे युवक की इलाज के लिए चंडीगढ़ ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।

थाना बराड़ा पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। गांव उगाला निवासी धर्मबीर सिंह (46) ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह शादियों में वेटर का काम करता है। 12 अक्टूबर की शाम वह शाहबाद मोड़ पर घर आने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा था। उसी दौरान उसका चचेरा भाई हरजिंदर कुमार मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। धर्मबीर भी हरजिंदर की बाइक पर पीछे बैठ गया और दोनों अपने गांव उगाला की तरफ चल दिए। प्रेम नगर उगाला के पास पहुंचे, पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार मारुति कार ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पास खड़ी एक आवारा गाय से जा टकराई और दोनों सड़क पर जा गिरे।