फरीदाबाद में वीडियो कॉल को लेकर पति से हुई कहासुनी, 27 वर्षीय महिला ने फंदा लगाकर दी जान

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद की भूड़ कॉलनी में रविवार को 27 वर्षीय महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की पहचान सोनी के रूप में हुई है। वह दो छोटे बच्चों की मां थी। घटना के समय उसका पति सुरेंद्र ड्यूटी पर गया हुआ था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

सुरेंद्र के मुताबिक, घटना से पहले सोनी किसी व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उसने जब वीडियो कॉल को लेकर सोनी से पूछताछ की तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। सुरेंद्र का कहना है कि सोनी ने वीडियो कॉल पर बात कर रहे व्यक्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी।

इसके बाद वह ड्यूटी के लिए घर से निकल गया। कुछ देर बाद पड़ोसी ने सुरेंद्र को फोन कर बताया कि सोनी ने घर में फंदा लगा लिया है। सूचना मिलते ही वह घर पहुंचा और मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।

बताया जा रहा है कि सोनी और सुरेंद्र मूल रूप से एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और कुछ समय से गांव छोड़कर ओल्ड फरीदाबाद की भूड़ कॉलनी में किराये के मकान में रह रहे थे। सोनी के दो छोटे बच्चे हैं। परिवार के मुताबिक, इनमें से एक बच्चे का रविवार को ही जन्मदिन था।