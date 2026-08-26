फरीदाबाद के कई इलाकों में 31 अगस्त से 3 सितंबर तक 72 घंटे बाधित रहेगी जलापूर्ति, पहले से कर लें व्यवस्था

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) द्वारा बाटा फ्लाईओवर के पास रेलवे ट्रैक के नीचे रेनीवेल लाइन नंबर तीन के ट्रेंचलेस हिस्से में लीकेज की मरम्मत की जाएगी। इसलिए 72 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा। शटडाउन 31 अगस्त को सुबह 11 बजे से तीन सितंबर को सुबह 11 बजे तक रहेगा।

रेनीवेल लाइन नंबर तीन के ट्रेंचलेस हिस्से में लीकेज होने का अनुमान है। लीकेज के कारण बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा है, जिससे एनआइटी क्षेत्र में जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। इस अवधि में एसबीएस सारन तालाब, अग्रवाल बूस्टर, जनता कॉलोनी और एयर फोर्स स्टेशन क्षेत्रों में जलापूर्ति उपलब्ध नहीं होगी।