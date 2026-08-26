फरीदाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने पुलिसकर्मियों की बाइक को मारी टक्कर, दो की मौत; ड्राइवर फरार

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। सरूरपुर में सोहना रोड पर इंडियन आयल पेट्रोल पंप के पास एक सड़क हादसे में ट्रैफिक पुलिसकर्मी नवीन और उनके साथी अभिषेक की कुछ देर के अंतराल में मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इसके कारण यह हादसा हो गया है।

ड्राइवर डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। हादसा मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मारने से हुआ। मोटरसाइकिल डंपर के नीचे आ गई। पुलिसकर्मियों ने हेलमेट लगाया हुआ था।दूसरे पुलिसकर्मी अभिषेक की भी मौत हो गई है। दोनों ट्रैफिक पुलिस में तैनात थे। वे मोटरसाइकिल पर सवार होकर सोहना रोड से सरूरपुर की तरफ जा रहे थे।