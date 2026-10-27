कूड़ा निस्तारण पर यू-टर्न: भाकरी में नहीं, अब प्रतापगढ़ में बनेगा प्लांट; 20 नवंबर तक डलवाया जाएगा कचरा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। कूड़ा निस्तारण को लेकर एक बार फिर यू टर्न देखने को मिला है। अब निगम भाकरी में निस्तारण प्लांट न लगाकर प्रतापगढ़ की साइट की क्षमता बढ़ाएगा।

इसके साथ ही, शहर में जो 10 कलेक्शन प्वाइंट है वहां पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की।

जिसमें विधायक धनेश अदलखा विधायक सतीश फागना सहित अन्य पार्षद भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाकरी में केवल 20 नवंबर तक की कूड़ा डाला जाएगा। जब तक प्रतापगढ़ में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित हो जाएगी इसके बाद सारा कूड़ा प्रतापगढ़ में ले जाकर निस्तारित कर दिया जाएगा।