Faridabad Mandi Bhav Today: डबुआ मंडी में आज क्या रहे फल और सब्जियों के दाम? देखें पूरी लिस्ट

प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। सब्जियों के दाम में एकाएक गिरावट आई है। आलू, प्याज, टमाटर, घिया सहित अन्य सब्जियों के दाम दो से चार रुपये सस्ते हो गए हैं। इससे आमजन को राहत मिली है। उधर फलों के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

सेब के दाम 10 से 20 रुपये अधिक हो गए। अमूमन इन दिनों में सेब के दाम अधिक नहीं रहते लेकिन इस बार तो जब से सेब आया है तभी से दाम अधिक है। खुली मार्केट में सेब 150 रुपये तक प्रति किलोग्राम बिक रहा है।