Faridabad Mandi Bhav Today: डबुआ मंडी में आज क्या रहे फल और सब्जियों के दाम? देखें पूरी लिस्ट
फरीदाबाद में सब्जियों के दाम में ₹2 से ₹4 तक की गिरावट आई है, जिससे आम जनता को राहत मिली ...और पढ़ें
HighLights
सब्जियों के दाम में ₹2 से ₹4 तक की गिरावट दर्ज।
आलू, प्याज, टमाटर, घिया सहित कई सब्जियां सस्ती हुईं।
सेब के दाम ₹10-₹20 बढ़े, ₹150 प्रति किलो तक पहुंचा।
प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। सब्जियों के दाम में एकाएक गिरावट आई है। आलू, प्याज, टमाटर, घिया सहित अन्य सब्जियों के दाम दो से चार रुपये सस्ते हो गए हैं। इससे आमजन को राहत मिली है। उधर फलों के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
सेब के दाम 10 से 20 रुपये अधिक हो गए। अमूमन इन दिनों में सेब के दाम अधिक नहीं रहते लेकिन इस बार तो जब से सेब आया है तभी से दाम अधिक है। खुली मार्केट में सेब 150 रुपये तक प्रति किलोग्राम बिक रहा है।
फल के थोक के दाम (प्रति किलो)
|फल
|दाम (₹ प्रति किलो)
|सेब
|15 - 120
|अनार
|15 - 130
|अमरूद
|30 - 80
|मौसमी
|25 - 30
|सिंघाड़ा
|20 - 22
|तरबूज
|20
|संतरा
|25 - 30
सब्जियों के दाम (प्रति किलो)
|सब्जी
|दाम (₹ प्रति किलो)
|आलू
|5 - 7
|प्याज
|25 - 40
|टमाटर
|12 - 28
|बैंगन
|10 - 20
|घिया
|7 - 15
|खीरा
|15 - 25
|मूली
|6 - 15
|गोभी
|15
|परमल
|40
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