फरीदाबाद में सूरजकुंड दिवाली उत्सव मेला आज से शुरू, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सूरजकुंड में 23 से 26 अक्टूबर तक तीसरे सूरजकुंड दिवाली उत्सव मेला आज शुरू हो गया। मेले में दीपावली की खरीदारी, हस्तशिल्प, हथकरघा, घर की सजावट से जुड़ी वस्तुओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है।

ऐसे में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए फरीदाबाद यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित मार्गों का पालन करने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है। पुलिस उपायुक्त यातायात उत्तम के नेतृत्व में यातायात प्रबंध किए गए हैं। भारी एवं वाणिज्यिक वाहनों के लिए कुछ मार्गों पर सुबह सात बजे से रात 11 बजे तक नो-एंट्री रहेगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को नियमानुसार अनुमति दी जाएगी। दिल्ली और फरीदाबाद के बीच यात्रा करने वाले लोग सूरजकुंड मार्ग की बजाय दिल्ली आगरा राजमार्ग वाला रास्ता चुनेंगे तो ट्रैफिक जाम व भीड़ से बचे रहेंगे। इन मार्गों पर भारी वाहनों की नो-एंट्री यातायात पुलिस के अनुसार पाली चौक से एमवीएन नाका होते हुए सूरजकुंड की ओर, अनखीर चौक से सूरजकुंड की ओर, एनएचपीसी चौक से सूरजकुंड की ओर और प्रहलादपुर दिल्ली बॉर्डर से सूरजकुंड गोल चक्कर की ओर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

यातायात पुलिस ने इनके लिए वैकल्पिक रूट बनाया है। गुरुग्राम और पाली चौक की ओर से दिल्ली जाने वाले भारी वाहन चालक सैनिक कालोनी मोड़, मस्जिद चौक, प्याली चौक और बाटा चौक होते हुए दिल्ली आगरा राजमार्ग का इस्तेमाल करें।