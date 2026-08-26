फरीदाबाद की बेटी सृष्टि ने CJI सूर्यकांत को बांधी राखी, भेंट की गीता और तिरंगा; बोली- यह पल हमेशा याद रहेगा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी की बेटी सृष्टि गुलाटी ने चीफ जस्टिस आफ इंडिया सूर्यकांत को राखी बांधी है। सृष्टि ने राखी बांधने के बाद सीजेआई को श्रीमद्भगवद्गीता और राष्ट्रध्वज भेंट किया।

राखी बांधने के बाद सीजेआई सूर्यकान्त ने सृष्टी गुलाटी को आशीर्वाद दिया। सृष्टि के लिए यह मुलाकात केवल एक यादगार तस्वीर नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव है जिसे वह जीवनभर अपने साथ संजोकर रखेगी।

सृष्टि के पिता प्रवीण गुलाटी ने कहा कि इस पहल में एक खूबसूरत संदेश छिपा है। हमारे देश की नई पीढ़ी केवल अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं, बल्कि कर्तव्य, संस्कार, राष्ट्रप्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में भी सोच रही है। नन्ही बेटी के हाथों की राखी और देश के मुख्य न्यायाधीश का आशीर्वाद यह दृश्य भारतीय संस्कृति, स्नेह और राष्ट्रप्रेम की तस्वीर बन गया है।