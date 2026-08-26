फरीदाबाद में स्वाइन फ्लू के दो नए मामलों ने बढ़ाया तनाव, स्वास्थ्य विभाग अब परिजनों और पड़ोसियों की करेगी जांच
फरीदाबाद में स्वाइन फ्लू के दो नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिससे इस साल कुल संक्रमितों की संख्या छह हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के परिजनों की जांच और सभी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
HighLights
फरीदाबाद में स्वाइन फ्लू के दो नए मामले सामने आए।
इस वर्ष कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर छह हुई।
स्वास्थ्य विभाग परिजनों की जांच करेगा, अस्पतालों को सतर्क रहने को कहा।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिले में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ने लगे हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को स्वाइन फ्लू के दो नए मामलों की पुष्टि की है। अब इस वर्ष स्वाइन फ्लू के छह मामले हो गए हैं। मरीजाें का निजी अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग अब संक्रमित मरीजों के परिवार की भी स्वास्थ्य जांच कराएंगे।
विभाग ने सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही बुखार व खांसी के सभी मरीजाें की गंभीरता से जांच करने को कहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. जयंत आहूजा ने बताया कि स्वाइन फ्लू को लेकर घबराने की नहीं, इलाज पर ध्यान देने की जरूरत है।