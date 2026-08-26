फरीदाबाद में स्वाइन फ्लू के दो नए मामलों ने बढ़ाया तनाव, स्वास्थ्य विभाग अब परिजनों और पड़ोसियों की करेगी जांच

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिले में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ने लगे हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को स्वाइन फ्लू के दो नए मामलों की पुष्टि की है। अब इस वर्ष स्वाइन फ्लू के छह मामले हो गए हैं। मरीजाें का निजी अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग अब संक्रमित मरीजों के परिवार की भी स्वास्थ्य जांच कराएंगे।

विभाग ने सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही बुखार व खांसी के सभी मरीजाें की गंभीरता से जांच करने को कहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. जयंत आहूजा ने बताया कि स्वाइन फ्लू को लेकर घबराने की नहीं, इलाज पर ध्यान देने की जरूरत है।