त्योहारी सीजन में फरीदाबाद पुलिस का एक्शन, 383 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त, दुकानदार गिरफ्तार

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। त्योहारी सीजन में प्रतिबंधित पटाखों की अवैध बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस की अपराध शाखा सेक्टर-56 की टीम ने कैली गांव में बड़ी बरामदगी की है।

पुलिस ने खंदावली रोड स्थित मुकेश ट्रेडर्स की दुकान से 383.750 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने दुकान संचालक मुकेश कुमार निवासी पंजाबी मोहल्ला, बल्लभगढ़ को गिरफ्तार किया है।

पटाखे की हो रही थी अवैध बिक्री

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, अपराध शाखा सेक्टर-56 की टीम को सूचना मिली थी कि मुकेश ट्रेडर्स का संचालक अपनी दुकान में पटाखे रखकर अवैध रूप से उनकी बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो दुकान में प्लास्टिक के कट्टों में बड़ी मात्रा में पटाखे भरे मिले।