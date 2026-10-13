दरभंगा में गांजा तस्करी का पर्दाफाश, कार से 154 किलो नशे का सामान जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, दरभंगा। कार से गांजा तस्करी का खेल दरभंगा में पकड़ा गया। एकमी घाट सैदनगर के पास जांच के दौरान कार से 154 किलो गांजा बरामद किया गया।

मद्य निषेध विभाग और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पटना की संयुक्त कार्रवाई में दो कथित तस्कर भी पकड़े गए। जब्त गांजा की कीमत करीब 15 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गांजा कहां से लाया गया था और इसे कहां पहुंचाया जाना था।

कार से बरामद हुआ 154 किलो गांजा संयुक्त टीम ने एकमी घाट सैदनगर के पास एक कार को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसमें से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजा का कुल वजन 154 किलो बताया गया है। इतनी बड़ी खेप मिलने के बाद तस्करी के नेटवर्क को लेकर जांच तेज कर दी गई है।

वैशाली के रहने वाले हैं दोनों आरोपित गिरफ्तार आरोपितों की पहचान वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के संजय कुमार और रामनाथ कुमार के रूप में हुई है। दोनों को बरामद गांजा के साथ आगे की कार्रवाई के लिए बहादुरपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया।