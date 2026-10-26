ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर सफर होगा महंगा, दो नए टोल से जेब पर पड़ेगा बोझ; नोएडा एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर टोल बनाते समय एनएचएआइ को मोहना व आसपास के गांवों को कुछ छूट देने का प्रविधान करना चाहिए। क्योंकि इन गांवों के लोग बल्लभगढ़-फरीदाबाद आने-जाने के लिए एक्सप्रेसवे को ज्यादा उपयोग करना चाहेंगे। - नंदलाल मोहना

जिले के लोग पहले ही शहर से बाहर दूसरे शहरों को आने-जाने के लिए टोल दे रहे हैं। चारों तरफ टोल को देने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एनएचएआइ को टोल की दरों को सस्ता रखना चाहिए। ताकि लोगों के जेब पर ज्यादा भार न पड़े। - मनोज अत्री

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा मोहना के पास और दूसरा एयरपोर्ट के नजदीक बनाया जाएगा। आसपास के गांवों को टोल पर छूट देने के बारे में फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। जो भी टोल की दरें होंगी और किस स्तर पर आसपास के ग्रामीणों को राहत मिलेगी, वह मंत्रालय की शाखा द्वारा नोटिफिकेशन किए जाने के बाद ही बताया जा सकता है। - धीरज सिंह, परियोजना निदेशक, एनएचएआई

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