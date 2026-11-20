जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में रियल एस्टेट कंपनी की करोड़ों रुपये की जमीन हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने और कंपनी के शेयरधारक के जाली हस्ताक्षर करने का मामला सामने आया है।

आरोप है कि कंपनी के एक शेयरधारक ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत कर वर्ष 2019 में फर्जी रेजोल्यूशन तैयार किया और इसके आधार पर पावटा गांव में स्थित फार्म हाउस प्रोजेक्ट के दो प्लाट की रजिस्ट्री अपने करीबियों के नाम करा दी। इन दोनों जमीनों की शिकायत में बताई गई कुल कीमत 15 करोड़ 75 लाख रुपये है।

रियल एस्टेट कंपनी बनाई पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में ऊंचा गांव निवासी अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2011 में राहुल सूरी, दिनेश सिंह और बद्री प्रसाद के साथ मिलकर काजमस बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड नाम से रियल एस्टेट कंपनी बनाई थी।

कारोबार 2016 के बाद बंद हो गया कंपनी में चारों की 25-25 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। अशोक कुमार चौधरी और दिनेश सिंह कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी थे। कंपनी का कारोबार वर्ष 2016 के बाद बंद हो गया था। इसके बाद न कोई व्यावसायिक गतिविधि हुई और न ही कंपनी की कोई बैठक आयोजित की गई।

बोर्ड बैठक में बुलाया गया अशोक कुमार का आरोप है कि राहुल सूरी ने सात जून 2019 को कंपनी का एक फर्जी रेजोल्यूशन तैयार किया। इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई और न ही किसी बोर्ड बैठक में बुलाया गया।