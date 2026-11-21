हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। अदालत में पेश की गई ऑडियो ने रिश्तों की परत खोल दी, संदेह का लाभ देते हुए दुष्कर्म के आरोपित को बरी कर दिया गया। ऑडियो पीड़ित पक्ष की तरफ से अपना केस मजबूत करने के लिए पेश की गई थी, मगर यही आरोपित के बरी होने का सबसे बड़ा आधार बन गई।

अदालत ने माना कि महिला के आरोपित के साथ संबंध थे। सरूरपुर चौक स्थित कबाड़ गोदाम में काम करने वाली महिला से बार-बार दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकश गुप्ता की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपित छेदी लाल को बरी कर दिया है।

महिला थाने में 14 अप्रैल को दी थी शिकायत मामले के अनुसार, महिला ने 14 अप्रैल 2023 को महिला एनआइटी थाने में शिकायत दी थी। उसने बताया था कि वह सात जनवरी 2023 से सरूरपुर चौक स्थित गोदाम में हेल्पर का काम करती थी। वहां छेदी लाल फोरमैन था।

आरोप था कि 10 जनवरी को छेदी लाल उसे जबरन गोदाम के कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद भी अलग-अलग तारीखों पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। 19 मार्च को छेदी लाल उसके घर पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान उसका पति घर लौट आया और उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके अगले दिन महिला के पति ने आत्महत्या कर ली थी।

अभियोजन के ऑडियो ने ही कमजोर किया मामला फैसले का सबसे अहम पहलू अभियोजन पक्ष की ओर से पेश ऑडियो बातचीत रही। इसमें महिला और उसके देवर के बीच बातचीत है। इसमें देवर कहता सुनाई दे रहा है कि महिला और छेदी लाल के बीच संबंध बन गए थे और दोनों एक-दूसरे के पास आने-जाने लगे थे।