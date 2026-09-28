फरीदाबाद में पुजारी की हत्या का मामला सुलझा, शराब पीने से रोकने पर की थी हत्या; दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बाइपास रोड पर सेक्टर-30 के निकट नहर किनारे बने मंदिर के पुजारी की हत्या का मामला सीआइए डीएलएफ ने सुलझा लिया है। टीम ने हत्या में शामिल दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि हत्यारोपित मंदिर के पास शराब पी रहे थे। मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका तो तैश में आकर सिल-बट्टे वाले पत्थर से उसके सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी। इस वारदात में चार युवक शामिल थे। दो अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार सेक्टर-30 बाइपास रोड पर नहर किनारे हनुमान जी का मंदिर है। यहां पर पूजा पाठ के लिए 65 वर्षीय पुजारी ओमप्रकाश ने छोटी सी कुटिया बना रखी थी। 30 अगस्त की रात अज्ञात लोगों ने पुजारी के सिर में कुटिया में रखा सिल बट्टा मारकर हत्या कर डाली थी। पुजारी के चचेरे भाई अशोक कुमार की शिकायत पर थाना सेक्टर-31 पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।

मामला जांच के लिए सीआईए डीएलएफ को सौंप दिया गया बाद में यह मामला जांच के लिए सीआइए डीएलएफ को सौंप दिया गया। एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि सीआइए डीएलएफ की टीम ने मामले में गहनता से तफ्तीश करते हुए आटो चलाने वाले दो युवकों 20 वर्षीय आशिफ उर्फ टीटी और 34 वर्षीय आशिफ उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया। दोनों आपस में दोस्त हैं फिलहाल नहरपार की किसान मजदूर कालोनी में रहते हैं। इसमें एक आरोपित टीटी के ऊपर आर्म एक्ट और चोरी के तीन मामले दर्ज हैं।