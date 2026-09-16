दिल्ली के दो बदमाशों का फरीदाबाद में एनकाउंटर, पुलिस पर चलाई गोली; जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली से फरीदाबाद में वारदात को अंजाम देने आए दो बदमाशों की क्राइम ब्रांच सेक्टर-85 से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों को इलाज के लिए बादशाह खान नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मूलरूप से अलीगढ़ का रहने वाला सोनू और आगरा का रहने वाला राहुल अभी दिल्ली में रह रहे थे। दोनों पहले कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मंगलवार देर रात सेक्टर-85 क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि दोनों बदमाश मवई गांव के पास किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं।