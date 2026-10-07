फरीदाबाद में गैस बिल ठगी करने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़, 5 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। गैस कनेक्शन काटने का डर दिखाकर दिल्ली-एनसीआर के लोगों को निशाना बनाने वाले अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह का साइबर थाना सेंट्रल पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरोह वर्ष 2018 से ठगी की वारदात कर रहा था। पुलिस के अनुसार, गिरोह अब तक 100 से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक हड़प चुका है।

गिरोह के सदस्य व्हाट्सएप पर गैस बिल बकाया होने और बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने का संदेश भेजते थे। संदेश में दिए गए नंबर पर फोन करने के बाद पीड़ितों से एपीके फाइल डाउनलोड कराई जाती थी। फाइल डाउनलोड होते ही आरोपित मोबाइल का एक्सेस हासिल कर बैंक खातों से रकम निकाल लेते थे।

फरीदाबाद के सेक्टर-37 निवासी एक बुजुर्ग से इसी तरीके से 5 लाख 12 हजार 344 रुपये की ठगी के मामले की जांच के दौरान पुलिस ने गिरोह के सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें गिरिडीह, झारखंड निवासी दीपक कुमार मंडल को गिरोह का मास्टरमाइंड है।

अन्य आरोपितों में देवघर झारखंड निवासी अनिल कुमार मंडल, सूरत गुजरात निवासी अश्विन भाई, खूंट धावल, मनीष भाई, दीप विट्ठलभाई, पीठाभाया भाई शामिल हैं।। पुलिस के मुताबिक, गिरोह के ज्यादातर आरोपित 10वीं और 12वीं तक पढ़े हैं, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों के बैंक खातों तक पहुंच बना लेते थे।

20 हजार गैस उपभोक्ताओं का डाटा बरामद पुलिस के अनुसार, आरोपितों के कब्जे से करीब 20 हजार अडानी गैस उपभोक्ताओं और करीब 1000 यूको बैंक उपभोक्ताओं का डाटा बरामद हुआ है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपितों ने 116 लोगों को एपीके फाइल भेजी थी। इससे पुलिस को आशंका है कि गिरोह ने बड़ी संख्या में लोगों को निशाना बनाने की तैयारी कर रखी थी।

टेलीग्राम से खरीदते थे डाटा और एपीके फाइल साइबर थाना सेंट्रल के प्रभारी निरीक्षक बसंत कुमार ने बताया कि गिरोह का सरगना दीपक कुमार मंडल टेलीग्राम के माध्यम से आरटीओ और अडानी गैस से संबंधित लोगों का डाटा और एपीके फाइल खरीदता था। इसके बाद दीपक और अनिल कुमार मंडल लोगों को फोन करते थे। वे गैस बिल बकाया होने और कनेक्शन कटने का डर दिखाकर पीड़ितों से दिए गए नंबर पर संपर्क करने के लिए कहते थे।