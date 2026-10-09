फरीदाबाद: पुरानी रंजिश में कुल्हाड़ी से काटकर युवक की निर्मम हत्या, इलाके में दहशत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र अंतर्गत सेहतपुर इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच देर रात हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया।

इस खूनी हमले में वली मोहम्मद नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से लहूलुहान अवस्था में वली मोहम्मद को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।