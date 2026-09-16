फरीदाबाद में एनसीबी से गुरुग्राम नहर तक सर्विस रोड का इसी महीने होगा निर्माण, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मानसून के दौरान जलभराव के कारण हजारों वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनती आ रही एनसीबी से बल्लभगढ़ गुरुग्राम नहर तक की सर्विस रोड को इसी महीने बनाया जाएगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली आगरा हाइवे पर चल रहे कारपेटिंग कार्य जब सराय टोल बैरियर से गदपुरी तक चालू होगा, तभी इसका भी निर्माण होगा।

बता दें, करीब 450 मीटर लंबी इस सर्विस रोड पर वर्षा के समय बहुत ज्यादा पानी भर जाया करता था। लंबे समय से चली आ रही समस्या के निराकरण के लिए एनएचएआइ ने यहां वर्षा पिट बनाकर वहां से पाइप लाइन सीधे गुरुग्राम नहर तक पहुंचाई है। इसका निर्माण पूरा हो चुका है। कार्य के पूरा होने के बाद अब सर्विस रोड का निर्माण कार्य शुरू किया जाना है।