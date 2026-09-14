फरीदाबाद मंडी में मानसून का असर, जेब पर भारी पड़ रही हैं सब्जियां; देखें फल और दालों के ताजा भाव

प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी की डबुआ मंडी में फल व सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव आ रहा है। इसे वर्षा का असर भी कहा जा सकता है। एक बार फिर दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुछ फलों व सब्जियों के दाम में मामूली घटत थी तो कुछ में काफी बढ़ोतरी नजर आई। वैसे भी यदि कोई फल व सब्जियां मंडी में अधिक आ गई हैं तो इनके दाम में कमी आ सकती है। वहीं यदि स्टाक कम है तो रेट अधिक हो सकते हैं। अब मानसून भी शुरू हो गया है। इसलिए सब्जियों व फलों के दाम में और चढ़ाव आने की संभावना है।

फल के थोक के दाम प्रति किलो में सेब-20-150

संतरा-60

अनार - 30-110

अमरूद - 30-80

केला - 8-12

मौसमी - 20-30

बाबूगोशा-50-90 सब्जियों के दाम प्रति किलो में आलू 5-10

प्याज 30-50

टमाटर - 15-21

बैंगन - 8-15

घिया - 5-10

तोरी - 15

खीरा - 20-30

मूली - 8-15

बंद गोभी - 10-15

परमल - 25

गोभी - 20-30

करेला - 20 फसलें प्रति किलो में गेहूं 26.10

चावल 44-130

तिल 19 दालें (प्रति किलो में)