फरीदाबाद: 18 साल में 900 करोड़ का प्रोजेक्ट अधूरा, 580 निवेशकों ने खटखटाया मंत्रालय का दरवाजा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सराय ख्वाजा स्थित सेक्टर-36 में 18 साल पहले शुरू किए क्राउन आइटी पार्क प्रोजेक्ट में अभी तक निवेशकों को कब्जा नहीं मिल पाया है। 900 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में निवेशक इतने साल बाद भी इंतजार में हैं। बिल्डर की मनमानी के कारण निवेशको की पूंजी फंस गई है। जिस पूंजी को उन्होंने बैंक से लोन लेकर लगाया था।

रविवार को निवेशक क्राउन आइटी पार्क के सामने एकत्र हुए। जहां पर सभी ने पहले तो बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद हस्ताक्षर अभियान चलाकर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को पत्र लिखकर पूरे मामले में दखल देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को पूरे मामले की जांच कराते हुए इसका अधूरा काम एनबीसीसी एजेंसी कराना चाहिए। उनकी पूंजी फंसने की वजह से बैंक का ऋण चुकाना भी मुश्किल हो गया है।

2008 में शुरू किया गया था आईटी पार्क का प्रोजेक्ट निवेशक संजीव अग्रवाल ने बताया कि 2008 में आइटी पार्क का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। बिल्डर को प्रोजेक्ट 2011 तक पूरा करके निवेशकों को हैंडओवर करना था। आइटी पार्क में 580 लोगों ने अलग-अलग साइज के आफिस खरीदे। निवेशकों से चेक के रूप में भुगतान लिया गया। पार्क में बकायदा निवेशकों को लुभाने के लिए बड़ा पार्किंग एरिया बनाया गया। लेकिन बिल्डर की ओर से प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया गया।

2021 में निवेशकों ने क्राउन अबेकस आइटी पार्क एसोसिएशन बनाकर पूरे मामले को नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल में ले गए। जहां पर एनसीएलटी की ओर से निवेशकों के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इसके साथ ही बिल्डर को आदेश दिए गए कि वह अधूरे काम को पूरा करवाए।