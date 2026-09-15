'बच्चों का ध्यान रखना, पत्नी को खर्चा देना...', चाचा को संदेश भेजकर फरीदाबाद नहर में कूदा युवक

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बच्चों का ध्यान रखना, पत्नी को खर्चा देना.. यह संदेश अपने चाचा के फोन पर भेजने के बाद 32 वर्षीय चाणक्य सोतई के पास नहर में कूद गया। तलाश में जुटे स्वजन को जेवर रोड पर सोतई पुल के नीचे उसकी बाइक, मोबाइल और हेलमेट मिले।

इसके बाद पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से नहर में तलाश कराई और उसका शव बरामद कर लिया। आत्महत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। चाणक्य अपनी सफेद रंग की स्प्लेंडर बाइक से घर से निकला मृतक चाणक्य धतीर गांव, पलवल का रहने वाला था और एक फैक्ट्री में फायर सेफ्टी विभाग में काम करता था। उसके छोटे भाई मोहित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चाणक्य अपनी सफेद रंग की स्प्लेंडर बाइक से घर से निकला था। इसके बाद उसने अपने फोन से चाचा के फोन पर उक्त संदेश भेजा।