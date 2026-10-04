फरीदाबाद में बाल सुधार गृह का जंग लगा जंगला काटकर तीन बंदी फरार, गंभीर मामलों में थे बंद

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआइटी पांच स्थित बाल सुधार गृह से शनिवार शाम तीन बाल बंदी फरार हो गए। तीनों बाल बंदी गंभीर आपराधिक मामलों में सुधार गृह में बंद थे। बाल बंदियों के फरार होने से सुधार गृह की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

सुधार गृह की तरफ से पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि बाल बंदियों ने बाथरूम का जंगला काटकर वहां से फरार होने का रास्ता बनाया। पता चला है कि जंगला जंग लगने के कारण गल चुका था, इससे उसके सरिया आसानी से मुड़ गए।

तीनों का नहीं मिल सका सुराग शनिवार शाम तीनों एक-एक कर वहां से निकल गए। रात जब बाल बंदियों की गिनती हुई तब उनके फरार होने की जानकारी मिली। तीनों का अभी कोई सुराग नहीं लगा है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है।