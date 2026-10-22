Exclusive: जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने बीटेक की छात्रा पर किया हमला, मालिक के खिलाफ केस दर्ज

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। सेक्टर-37 अशोका एन्क्लेव पार्ट-दो में पालतू कुत्ते के हमले में बीटेक की छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रा सुबह अपने पालतू कुत्ते को घुमाने निकली थी, तभी पड़ोसी का जर्मन शेफर्ड नस्ल का कुत्ता अचानक उस पर झपट पड़ा।

कुत्ते ने छात्रा की दाईं बाजू और कमर पर काटकर गहरे घाव कर दिए। शिकायत के आधार पर सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने कुत्ते के मालिक सिकंदर शर्मा और सुषमा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गोद में कुत्ता उठाया, फिर भी कर दिया हमला पुलिस को दी शिकायत में सृष्टि शर्मा ने बताया कि सुबह करीब 6:45 से सात बजे के बीच वह अपने पालतू कुत्ते को घुमा रही थी। इसी दौरान पड़ोसी का जर्मन शेफर्ड कुत्ता खुला घूमता हुआ अचानक उसकी तरफ दौड़ा।

उसने अपने कुत्ते को बचाने के लिए गोद में उठा लिया, लेकिन जर्मन शेफर्ड ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उसकी दाईं बाजू में जबड़ा गड़ा दिया। वह बचने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कुत्ते ने उसकी कमर पर भी काट लिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।

देर से पहुंचे कुत्ते के मालिक सृष्टि के अनुसार, शोर सुनने के काफी देर बाद कुत्ते की मालकिन मौके पर पहुंची और उसे पकड़ा। घायल छात्रा को उपचार के लिए अमृता अस्पताल ले जाया गया। इमरजेंसी में उपचार और एंटी-रेबीज टीका देने के बाद छुट्टी दे दी गई थी।