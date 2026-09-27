फरीदाबाद में CM नायब सैनी को काले झंडे दिखाने जा रहे किसान रोके गए, मुआवजा विवाद जारी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बड़ौली और प्रह्लादपुर गांव के किसानों का विरोध एक बार फिर सामने आया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मैराथन में आगमन के दौरान काले झंडे दिखाने जा रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष धनसिंह कोतवाल, धरना अध्यक्ष वीरपाल गुर्जर और उनके समर्थकों को पुलिस बल ने रास्ते में ही रोक दिया।

वीरपाल गुर्जर ने कहा कि जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलता, उनका संघर्ष जारी रहेगा और किसान पीछे नहीं हटेंगे। बड़ौली और प्रह्लादपुर गांव के किसानों का धरना 309 दिनों से जारी है। करीब 16 वर्ष पहले किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था और इसके लिए 645 रुपये प्रति गज की दर से मुआवजा तय किया गया।