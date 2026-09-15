दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे: सर्विस रोड की ग्रिल काटकर ग्रीनबेल्ट पर किए कब्जे, एनएचएआई मौन

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे (डीएमई) के दोनों ओर की सर्विस रोड पर लगी सुरक्षा ग्रिल को काटने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। मसला सिर्फ चोरों द्वारा ग्रिल काटने का नहीं बल्कि इसके साथ बनी ग्रीन बेल्ट पर कब्जे का भी है। कबाड़ी, दुकानदार, स्ट्रीट फूड बेचने वाले कई लोग ग्रिल को काटकर ग्रीन बेल्ट में घुस गए हैं और अपने अपने धंधे चला रहे हैं।

ऐसी आशंका है कि यह सब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की पेट्रोलिंग टीम के कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहा है। यही कारण है कि ग्रीन बेल्ट पर कब्जे बढ़ते जा रहे हैं और ग्रिल काटने वालों पर अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है।

नियमानुसार एनएचएआई की तरफ चोरी के संबंध में पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, जबकि इस तरह की एक भी शिकायत नहीं दी गई है। करीब 23 किलोमीटर तक की रोड एनएचएआई के अधीन फरीदाबाद में अनंगपुर डेयरी से लेकर कैल गांव तक करीब 23 किलोमीटर तक की रोड एनएचएआई के अधीन आती है। जब यह बाइपास के रूप में जानी जाती थी, तब भी एनएचएआई के अधीन थी, लेकिन अब जबकि बायपास सर्विस रोड के साथ साथ डीएमई के रूप में विकसित हो चुका है।