फरीदाबाद एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, खड़े ट्रक से कैंटर की टक्कर; केबिन में फंसे चालक की मौत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सड़क किनारे खड़े बड़े वाहनों की वजह से अक्सर हादसे होते हैं लेकिन इसके बावजूद यातायात पुलिस गंभीर नहीं है। ऐसे वाहनों पर सख्ती नहीं बरती जा रही है। ऐसी ही एक घटना फिर से हुई है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एनएचपीसी चौक के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से कैंटर टकरा गया। हादसे में कैंटर चालक की मौत हो गई। मृतक के भाई ने दर्ज करवाई शिकायत मृतक की पहचान बुलंदशहर जिले के गांव वलीपुर निवासी 32 वर्षीय सौरभ कुमार के रूप में हुई है। वह आगरा से दिल्ली जा रहा था। सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कैंटर के अंदर फंसा चालक पुलिस के अनुसार, हादसा 13 अक्टूबर की सुबह करीब तीन बजे हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो ट्रक एक्सप्रेसवे पर दाईं ओर खड़ा था। उसके पीछे कैंटर टकराया हुआ मिला। कैंटर चालक अंदर फंसा था। पुलिसकर्मियों ने उसे बाहर निकालकर एंबुलेंस की मदद से बीके अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।