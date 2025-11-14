फरीदाबाद: किन्नर को शगुन का रुपया देने में हो गया विवाद, मनबढ़ पड़ोसियों ने बुजुर्ग महिला की कर दी हत्या
फरीदाबाद में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। पड़ोसियों के साथ किन्नर को शगुन का रुपया देने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पड़ोसियों ने महिला पर हमला कर दिया। अस्पताल में महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-58 थानाक्षेत्र में किन्नर को विदाई देने के दौरान हुए विवाद में मारपीट में महिला की मौत हो गई। पुलिस ने सात लोगों पर मारपीट और हत्या की धारा का मामला दर्ज किया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।
सेक्टर-59 बापू नगर में रहने वाले इंद्रजीत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके भाई शिवजी के यहां पर कुछ दिन पहले लड़का पैदा हुआ था। वहीं, उनके पड़ोसी अरुण के यहां भी एक महीने पहले लड़का हुआ था। बुधवार सुबह किन्नर अरुण के घर पर बधाई देने के लिए आए थे।
इस दौरान विदाई के रूप में अरुण के परिवार की ओर से किन्नर को 31 हजार रुपए दिए गए थे। इसके बाद किन्नर अरुण के घर से निकलकर इंद्रजीत के घर पहुंचे। उन्होंने इंद्रजीत से भी बधाई की मांग की।
इंद्रजीत के भाई शिवजी ने बधाई के रूप में 11 हजार रुपये दे दिए लेकिन किन्नर ने कहा कि उनके पड़ोसी ने 31 हजार रुपये दिए हैं। इसलिए उनको भी इतने ही देने चाहिए। इस पर इंद्रजीत ने कहा कि उनकी क्षमता इतनी ही है। वह अपने पड़ोसी की बराबरी नहीं कर सकते हैं।
यह बात इंद्रजीत के घर के सामने खड़ी अरुण की बहन आशा ने सुन ली। आशा को ऐसा लगा कि इंद्रजीत उनके परिवार के बारे में उल्टा-सीधा बोल रहा है। इसके बाद ही अरुण और उसके परिवार ने इंद्रजीत के घर पर मारपीट शुरू कर दी। आरोपितों ने मारपीट के दौरान घर की महिलाओं को भी नहीं बख्शा। उनके साथ भी मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान इंद्रजीत की मां सोना देवी के सिर पर जोर से डंडा मार दिया गया।
परिवार के अन्य सदस्य मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गए। सोना देवी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां बृहस्पतिवार को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सात लोगों के खिलाफ हत्या और मारपीट का मामला दर्ज किया है। अब आरोपितों की तलाश की जा रही है।
