अफसरों की दहलीज पर दम तोड़ रही बुजुर्गों की उम्मीद, पेंशन के लिए काटने पड़ रहे चक्कर; पीपीपी बनी मुसीबत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बुढ़ापे में सहारा बनने वाली पेंशन अब बुजुर्गों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की वजह बन गई है। हाथ में दस्तावेज की फाइल और आंखों में पेंशन मिलने की उम्मीद लिए बुजुर्ग कभी जिला समाज कल्याण विभाग तो कभी सेक्टर-12 लघु सचिवालय पहुंच रहे हैं।

हर बार उन्हें नई कमी बताकर वापस भेज दिया जाता है। किसी की परिवार पहचान पत्र ( पीपीपी ) में आय अधिक है तो किसी का नाम और उम्र सत्यापित नहीं हो रही है। पात्र होने के बाद भी पेंशन नहीं बनने से बुजुर्गों और दिव्यागों की सम्मान भत्ता मिलने की उम्मीद अधिकारियों की दहलीज पर दम तोड़ती दिखाई दे रही है।

क्या है बुजुर्गों की परेशानी? जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रतिदिन दिन नई पेंशन बनवाने, रुकी हुई पेंशन बहाल कराने और फोटो अपलोड कराने सहित अन्य कार्यों के लिए करीब 200 लोग पहुंचते हैं। इनमें सौ से अधिक लोग पेंशन बनवाने वाले होते हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगों का आरोप है कि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजे जाने के कारण उनकी परेशानी लगातार बढ़ रही है।

उम्र और शारीरिक असमर्थता के चलते बार-बार सरकारी कार्यालय पहुंचना भी उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। कई बार दूर-दराज के क्षेत्रों से आने के बावजूद उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती कि आखिर उनकी पेंशन कब शुरू होगी और आवेदन में क्या कमी है।