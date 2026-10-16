फरीदाबाद के भांखरी गांव में डंपिंग यार्ड बनाने के विरोध में धरना, पार्षद समेत हिरासत में कई लोग

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। भांखरी गांव में बनाए जा रहे डंपिंग यार्ड को लेकर विरोध में बैठे पार्षद और अन्य लोगों को शुक्रवार को पुलिस ने जबरन हटाने का प्रयास किया। इस दौरान लोगों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई।

पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने धरना स्थल पर बैठे पार्षद जगत फागना को भी जबरन अपनी बस में बैठा दिया। इस दौरान फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर जाम भी लग गया। वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

पुलिस ने टेंट उखाड़कर फेंका धरनास्थल पर लगाया गया टेंट भी पुलिस ने उखाड़कर फेंक दिया। कार्रवाई के बाद मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गांव भांखरी और सैनिक कॉलोनी के सैकड़ों लोग नगर निगम के खिलाफ पिछले तीन दिनों से धरने पर बैठे थे।

कचरा डालने के विरोध में कर रहे प्रदर्शन प्रदर्शनकारी अरावली क्षेत्र में नगर निगम द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से कचरा डाले जाने का विरोध कर रहे थे। लोगों का आरोप था कि अरावली में लगातार कचरा डाले जाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा कचरे से उठने वाली दुर्गंध के कारण आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

लोगों ने आशंका जताई कि गंदगी और दुर्गंध के चलते कैंसर जैसी बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। इसी समस्या को लेकर स्थानीय लोग धरने पर बैठकर विरोध जता रहे थे।-- दो दिन पहले भी पुलिस से हुई थी नोकझोक प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दो दिन पहले भी कचरा फेंकने को लेकर विरोध जताया था। इस दौरान लोगों ने ट्रकों से मौके पर पहुंचे कचरे को फेंकने से रोक दिया था। लोगों का आरोप है कि लगातार कचरा ढालने से बंधवाड़ी के बाद अरावली में एक ओर कूड़े का पहाड़ खड़ा हो रहा है।

कूड़े से निकलने वाली लीचड़ से भूजल प्रदूषित होगा। यह अरावली में रहने वाले पशु-पक्षियों के लिए भी खतरनाक होगा। आसपास के लोगों को गंदगी के चलते घरों में रहना दुभर हो गए। लोगों ने नगर निगम को चेतावनी दी थी कि जब तक कूड़ा डालना बंद नहीं होगा वह धरना स्थल से नहीं उठेंगे।

कार्रवाई के बाद मौके पर तनाव धरना समाप्त कराने की कार्रवाई के बाद भांखरी के पास तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अरावली में कचरा डाले जाने को लेकर स्थानीय लोगों में पहले से नाराजगी थी। ऐसे में धरने पर बैठे लोगों को जबरन हटाए जाने के बाद उनका रोष और बढ़ गया।