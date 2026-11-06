'हर जगह नहीं मिलेंगे पटाखे', फरीदाबाद प्रशासन ने तय की लोकेशन; 6 नवंबर तक सिर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा ने जिला फरीदाबाद में केवल ग्रीन क्रैकर्स (हरित पटाखों) की बिक्री के लिए निर्धारित स्थानों की सूची जारी की है। प्रशासन द्वारा यह व्यवस्था 6 नवंबर तक प्रभावी रहेगी।

इसका उद्देश्य निर्धारित स्थानों पर ही ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री सुनिश्चित करना और वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखते हुए नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा बनाए रखना है।

जिला प्रशासन के अनुसार, विभिन्न जोनों में निम्न स्थानों पर ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि नगर निगम फरीदाबाद क्षेत्र में दशहरा ग्राउंड एनआईटी, सूरजकुंड मेला पार्किंग ग्राउंड, बल्लभगढ़ स्थित अंबेडकर चौक के नजदीक दशहरा ग्राउंड, सेक्टर-31 स्थित दशहरा ग्राउंड (ऐतमादपुर), आईओसीएल के सामने सेक्टर-12 ग्राउंड तथा खेड़ी रोड स्थित फातू सिंह फार्म को बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है।

वहीं, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बल्लभगढ़) के अंतर्गत बीडीपीओ कार्यालय बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ में मस्जिद के नजदीक कैल गांव-खंडावली रोड और छांयसा स्थित बीडीपीओ रेस्ट हाउस को ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है। इन निर्धारित स्थानों पर ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की जा सकेगी।