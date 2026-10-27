फरीदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 40 मिनट तक अंधेरा, कामकाज ठप

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-16 स्थित जिला शिक्षा अधिकारी और मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बिजली आपूर्ति बाधित होने से मंगलवार को करीब 40 मिनट तक कामकाज प्रभावित रहा।

कार्यालय में बिजली का बैकअप नहीं होने के कारण डीपीसी कार्यालय से लेकर अधिकारियों के दफ्तरों तक अंधेरा छा गया। डाटा अपडेट करने, बिलिंग और पब्लिक डीलिंग से जुड़े कार्य ठप हो गए। इस दौरान अपने काम से कार्यालय पहुंचे अध्यापकों तथा अभिभावकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

दोपहर तक बिजली रही प्रभावित कार्यालय में विभिन्न शाखाओं में कंप्यूटर के माध्यम से डाटा अपडेट करने और बिलिंग सहित कई जरूरी कार्य किए जाते हैं। मंगलवार दोपहर 12.30 से 1.10 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। बिजली आपूर्ति बाधित होने से इन कार्यों पर असर पड़ा। बिजली का वैकल्पिक इंतजाम नहीं होने के कारण कर्मचारी भी कामकाज जारी नहीं रख सके। अधिकारियों ने बिजली निगम को इसकी शिकायत दी। जिसके बाद सप्लाई शुरू हुई और कार्यालय में कामकाज सामान्य हो पाया।