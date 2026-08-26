दिल्ली-आगरा हाईवे पर नो-एंट्री हटते ही लगा 4 किमी लंबा जाम, सड़क मरम्मत से बिगड़े हालात

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली आगरा राजमार्ग पर ट्रैफिक जाम लगना अब आम बात हो गई है। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब शहर के लोग और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले वाहन चालक हाइवे पर लगने वाले जाम में न फंसे। बुधवार सुबह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से जेसीबी उद्योग के निकट सड़क मरम्मत का कार्य शुरू किया गया था।

इस मरम्मत के कारण सड़क के एक हिस्से पर बैरिकेडिंग करने के बाद ट्रैफिक स्लो हो गया। इस काम के शुरू होने के दो घंटे के भीतर झाड़सेंतली की तरफ जेसीबी मोड़ से बल्लभगढ़ से पहले एनसीबी तक करीब चार किलोमीटर लंबा जाम लग गया। यातायात को संभालने के लिए दस से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे। शाम को पांच बजे के बाद जब कंपनी व आफिस की छुट्टी हुई तो हालात और ज्यादा बिगड़ गए थे।

जाम में भारी वाहनों की कतार लंबी थी फरीदाबाद यातायात पुलिस ने दिल्ली आगरा हाइवे पर शहरी सीमा में नो एंट्री टाइम जब से हटाया है, तबसे शहरवासी रोजाना जाम से रूबरू हो रहे हैं। दिल्ली आगरा हाइवे पर बुधवार को एनसीबी से जेसीबी तक लगे जाम में जहां तक नजर जाती थी, वहां तक भारी वाहना व कामर्शियल वाहन ही नजर आ रहे थे। फरीदाबाद में तीन बड़े ट्रांसपोर्ट हब है, जो देश भर में मूवमेंट करते हैं।