कंज्यूमर फोरम का बड़ा फैसला, IVF असफल होने पर पीड़ित दंपती को मिलेगी 1.20 लाख की राशि

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। आईवीएफ उपचार के बाद गर्भधारण नहीं होने से जुड़े मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मेडिचेक सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, संबंधित डॉक्टर और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से 1.20 लाख रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं।

शिकायत दर्ज होने से भुगतान होने तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने को कहा है। मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए 5500 रुपये तथा मुकदमे के खर्च के रूप में 5500 रुपये देने के निर्देश दिए गए हैं।

शिकायतकर्ता प्रीति शर्मा ने अगस्त 2021 में आईवीएफ उपचार के लिए अस्पताल का रुख किया था। अस्पताल की ओर से उपचार और परामर्श के लिए 1.50 लाख रुपये की मांग की गई थी, जबकि उन्होंने उपचार पर करीब 1.41 लाख रुपये और दवाओं पर 29,529 रुपये खर्च किए।